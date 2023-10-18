Названы самые стильные кроссовки 2023: что носят модницы

Осень – не повод переодеваться сразу в сапоги или угги. Модницы доказывают своими стилизациями, что кроссовки прекрасно сочетаются с тренчами и пальто.

Кроссовки – вневременная обувь, которая помогает создать нам красивые и стильные образы, пишет 24 Канал. Популярность на кроссовки никогда не спадает, поэтому их смело можно назвать самой популярной обувью, поскольку мы носим их почти круглый год, кроме зимы.

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В 2023 году инфлюэнсеры чаще всего выбирали всего лишь 3 пары кроссовок, об одной из которых вы точно знаете, ведь эта обувь не сходит с модных радаров еще с осени прошлого года. Предложенная нами подборка кроссовок точно попадала вам в глаза, ведь именно эти пары обуви любимы у мировых инфлюэнсеров.

Adidas Samba

Эти комфортные и удобные кроссовки не снимают с начала весны. Они стали самой популярной обувью в обычных образах. Кроссовки Adidas Samba стали обязательной парой в женском гардеробе и стали отличным дополнением к любому стилю.

Инфлюэнсеры носили их с мешковатыми джинсами, с брючными костюмами, рубашками, блузками, джинсовыми и атласными юбками.



Модные кроссовки 2023 года / Фото Pinterest



Модные кроссовки 2023 года / Фото Pinterest



Модные кроссовки 2023 года / Фото Pinterest

New Balance 550

Эти кроссовки были очень популярны в прошлом году, впрочем, в 2023 году они все равно не потеряли популярности. Они хорошо подходят к ниспадающим джинсам и удачно сочетаются с тренчами, свитшотами и куртками размера оверсайз.



Модные кроссовки 2023 года / Фото Pinterest



Модные кроссовки 2023 года / Фото Pinterest



Модные кроссовки 2023 года / Фото Pinterest

Adidas Campus 00s

Обувь, которая была культовой в 1990-х годах снова стала популярной в этом сезоне. Они немного напоминают Adidas Samba и отлично подходят для повседневного использования или уличного стиля, добавляя нашему образу свежий акцент. Чаще модницы выбирали зеленый и черный цвет. Лучше всего эти кроссовки подойдут к бомберам и стеганным курткам.



Модные кроссовки 2023 года / Фото Pinterest



Модные кроссовки 2023 года / Фото Pinterest



Модные кроссовки 2023 года / Фото Pinterest