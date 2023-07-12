3 невероятно стильные юбки для летних образов

Все чаще инфлюэнсеры стали выбирать 3 фасона юбок, которые активно стилизуют в своих образах. Юбка является базовым элементом гардероба летом, поэтому вам без нее не обойтись.

Популярные фасоны юбок позволят вам создать образы для любого случая – работы, отдыха с друзьями или праздничного выхода, пишет 24 Канал.

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Модницы демонстрируют несколько популярных юбок из шелка, льна и денима, а самыми популярными цветами являются классический черный, белый и приглушенные, спокойные тона.

Льняная

Летом fashion-маятник склоняется к комфорту, поэтому в тренде льняные юбки, в которых удобно находиться даже в жаркую погоду. Во время тенденции на эстетику Old Money такие юбки отлично подойдут под жилетки. Леновая юбка хорошо сочетается с открытой обувью, соломенной шляпой и сумкой из рафии.

Шелковая

Шелковые юбки fashion-сообщество полюбило еще весной, а летом они стали еще популярнее. Чаще модницы носят кремовые юбки, которые сочетают с базовыми топами в черном и белом цвете и белоснежными рубашками оверсайз.

Джинсовая

Деним стал одним из самых горячих трендов 2023 года. В перечень модных нарядов вошло все: джинсы, джинсовые рубашки, куртки, сумки, обувь, и юбка нашла свое место.

Инфлюэнсеры выбирают длину макси с большой распоркой и совмещают с балетками, сандалями, кроссовками и шлепанцами.