Головные уборы, без которых не обойтись зимой: выбираем аксессуары для холодного времени года

Зимой невозможно обойтись без головного убора, поэтому советуем уже сейчас найти для себя вещь, которая будет идеально дополнять вашу верхнюю одежду.

В минусовую температуру важно не только тепло одеваться, но и найти для себя головной убор, который будет хорошо подходить к пуховику, дубленке или шубе, пишет 24 Канал.

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Впрочем, не обязательно иметь в своем гардеробе только один головной убор. Купите несколько единиц, которые сможете удачно миксовать с любым нарядом.

Панамка

Створюйте неповторні образи на власний смак, купуючи тільки якісний та зручний одяг. Від класики до актуальних трендів – в Obnova кожен знайде свій ідеальний look.

Зимой популярности не теряют меховые панамки. Она прекрасно сочетается с меховыми сумками или шубами. А еще они достаточно теплые, так что вам будет комфортно с этим головным убором. Делайте ставку в этом сезоне на монохромные аутфиты, которые будут очень красиво смотреться.



Трендовые головные уборы на зиму 2023 / Фото Pinterest

Шапка бини

Это базовый головной убор не выходит из моды и всегда актуален. Выбирайте однотонные шапки без каких-либо надписей, стразов или декорирований. Шапка может быть классического цвета или яркой, хорошо оттеняя ваш аутфит в темных оттенках.



Трендовые головные уборы на зиму 2023 / Фото Pinterest

Балаклава

Такой головной убор хоть и может немного испортить прическу, впрочем, стал очень популярным среди модниц. Балаклава хорошо прикрывает голову и шею, защищая от ветра и холода. Образы с балаклавой получаются интересными и неординарными, попробуйте ради интересной изюминки добавить в образ солнцезащитные очки.



Трендовые головные уборы на зиму 2023 / Фото Pinterest