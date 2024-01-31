Главные тренды: 7 пар джинсов, которые будут носить модницы в 2024 году

В мире моды тренды постоянно меняются, но есть несколько вещей, которые остаются вечными, и это джинсы. В 2024 году актуальные джинсы станут не просто элементом гардероба, а настоящей канвой для создания модных образов.

Джинсы является основой для любого гардероба, но так было не всегда. Когда на рынке доминировали скинни, то многие люди отказывались от них из-за того, что такой покрой подходит далеко не всем. Однако за последние полтора десятилетия популярен был деним любой формы, всех цветов и стилей. Поэтому большинство из нас благодаря прямым и свободным фасонам вернулись к этому удобному наряду.

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С белыми рубашками, лоферами, блейзерами и каблуками, джинсы – это отличный выбор почти к любым вещам. Чтобы в этом году вы выбрали актуальную и стильную пару рассказываем о самых популярных трендах 2024 года.

Джинсы

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova . Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Брюки puddle – это о чрезмерно расклешенном крое. Сочетайте их с кедами, туфлями с острым носком или спортивными кроссовками. Вариантов для верха также множество: бомберы, жакеты, майки, блейзеры и даже шубы. Главное – подобрать правильно цвета, пропорции, и при необходимости выделить талию поясом.

Джинсы цвета экрю

Выбирайте этот вариант не только для весны и лета. Мягкие джинсы кремового оттенка можно носить круглый год. Например, для контраста соедините их с черной кожаной курткой. Или создайте многослойный образ с гольфом, рубашкой и пальто.

Джинсы с подворотами

Все больше влиятельных людей носят такие штаны. И это не случайность. Независимо от того, берете ли вы длинную пару и подшиваете ее сами, или приобретете вариант с готовыми манжетами, вы будете выглядеть очень стильно. Особенно гармонично такие джинсы сочетаются с трендовыми туфлями Мэри Джейн, рубашками и свитерами.

Джинсы клеш

Постоянная классика с французским настроением. Эстетика 70-х, которая в моде уже несколько сезонов, догнала нас и здесь.

Рваные джинсы

Любите ли вы их или нет, но рваные джинсы сейчас везде. И так будет в течение большей части 2024 года. Попробуйте комбинировать их не только с кедами, а и с широкими сапогами, туфлями-лодочками и мюлями.

Чтобы иметь наиболее утонченный образ, ищите аккуратные разрезы до колена, а не агрессивные по всей ноге.

Серые джинсы

Некоторые стилисты даже удивлены таким обилием серых джинсов на знаменитостях и инфлюэнсерах. Но вы можете воспринять такую тенденцию как подсказку, чтобы инвестировать в эти штаны.

Джинсы со швами

К джинсам с моделирующими швами на бедрах мы уже привыкли, а теперь пора присмотреться ко швам по длине.

Этот джинсовый тренд никто не ожидал увидеть в 2024 году, но он оказался в топе актуальных моделей.