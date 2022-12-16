Как выглядят 3 самых модных цвета зимы: интересная подборка

Зима часто заставляет нас не задумываться о ярких образах. Обычно мы одеваем под верхнюю одежду базовый свитер и джинсы, впрочем, свои образы можно разнообразить благодаря ярким цветам.

Свое настроение в пасмурную зиму можно улучшить благодаря цветотерапии и любимой одежде, которая подарит ощущение уюта.

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Среди модных брендов наблюдается тенденция перехода осенних цветов к зимнему сезону. И кроме базовых цветов дизайнеры советуют обратить внимание на оттенки из яркой палитры – кобальтовый или королевский фиолетовый. Какие три самых главных цвета должны быть в вашем гардеробе зимой – читайте дальше.

Кобальтовый

Кобальтовый оттенок прекрасно сочетается с другими цветами и хорошо подходит ко всем нейтральным оттенкам. Этот синий цвет появлялся в коллекциях Chloé, Stella McCartney, Isabel Marant.



Самые модные цвета зимы / Фото с Elle



Самые модные цвета зимы / Фото с Elle

Королевский фиолетовый

Свою популярность фиолетовый цвет с приложением "королевский" получил популярность после того, как появился в палитре празднование 70-летия королевы Елизаветы II на троне. Этот насыщенный фиолетовый стал одним из трендовых цветов осенне-зимнего сезона. Дизайнеры советуют сочетать его с песочными цветами и делать акцент на свитерах и верхней одежде.



Самые модные цвета зимы / Фото с Elle



Самые модные цвета зимы / Фото с Elle

Страстный красный

Страстный красный цвет можно смело одевать как на торжественные события, праздники, так и в офис и бизнес-встречи. Кроме того, это отличный цвет для встречи Нового года.



Самые модные цвета зимы / Фото с Elle



Самые модные цвета зимы / Фото с Elle