6 самых модных цветов осени: должны быть в гардеробе каждой

Приближается осень, поэтому пора узнать о трендовых цветах, которые будут господствовать в новом сезоне. Стилисты говорят, что уже через месяц нас ждет отличный момент, чтобы добавить в свой гардероб темно-синий или шоколадный коричневый цвет.

А вот масляно-желтый или светло-голубой в начале осени прекрасно подчеркнут летний загар. Всего осенью в моде будет 6 цветов, поэтому советуем добавить отдельные вещи в свой гардероб.

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Масляно-желтый

Поверьте, этот цвет вам настолько сильно понравится, что вы будете носить его в течение всей осени, а вот зимой оттенок станет отличной альтернативой белому.

Горячий шоколад

Осенью особенно обостряется любовь к оттенку горячего шоколада. Коричневый является прекрасным заменителем черному цвету.

Небесно-голубой

В холодное время года небесно-голубой будет выглядеть очень свежо. Мы привыкли носить этот оттенок летом, впрочем попробуйте его добавить в осенний гардероб, чтобы освежить привычные осенние образы. Можете приобрести голубой свитшот или рубашку.

Темно-синий

А вот темно-синий станет хорошей альтернативой черному в официальном прочтении этого оттенка. Покупайте темно-синий жакет, костюм или брюки, которые удачно сочетаются со всеми аутфитами.

Красный

Как видим, красный не сдает своих позиций, поэтому будет популярным еще в следующем сезоне. Он понравится всем, кто захочет создать яркий look. Добавляйте в гардероб красные свитера, лонгсливы или платья.

Розовый

Осенью попробуйте разнообразить свои образы благодаря нежно-розовому оттенку. Можете приобрести розовые кроссовки, рубашку или спортивный костюм в этом цвете.

А еще помните, что черно-белый наряд всегда в тренде, будучи бессмертной классикой, которая никогда не выйдет из моды.