5 самых трендовых цветов 2024 года: что нужно добавить летом в свой гардероб

Базовый гардероб – это всегда набор практичных и функциональных вещей. Советуем в этом году добавить интересные и небанальные вещи. Выбирайте платье или юбку, топ-кроше или полупрозрачные брюки. Кроме этих вещей стоит добавить в гардероб актуальные цвета.

Попробуйте поиграть с цветами и выбрать для себя небесно-голубой, желтый, шоколадный и другие. Fashion-эксперты рассказали о самых популярных оттенках на летнее время.

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Небесно-голубой

Голубой считается самым модным цветом лета. Этот цвет подходит любому оттенку кожи и цвета волос. Советуем выбирать на лето голубое платье длины миди или шелковую юбку длины макси. Также хорошо смотрятся голубые сумки.

Сливочно-желтый

Такой оттенок хорошо сочетается с черным, белым и пастельным. Стилисты говорят, что цвет хорошо стилизуется с джинсами. Его любят модницы, поскольку он универсальный и очень напоминает молочный.

Сахарно-розовый

Мода на ярко-розовый прошла, но мы советуем добавлять в гардероб нежный оттенок. Особую любовь в этом оттенке завоевали шелковые платья длины мини или макси на тонких бретельках, а еще красиво смотрятся розовые кеды в сочетании с кэжуальными вещами.

Все оттенки белого

Белый – самый популярный цвет в использовании независимо от сезона. В магазинах вы найдете для себя что угодно в белом цвете – от верха до низа, до аксессуаров, головных уборов и обуви.

Шоколадный

Мы привыкли, что шоколадный чаще всего применяют в осенних образах, впрочем этим летом к нежным и пастельным оттенкам добавили также оттенок темного шоколада. Выбирайте для себя изящные платья или красивые юбки. Также можете приобрести головные уборы коричневого цвета или обувь.

Если же вы ищете для себя стильные и интересные образы, то советуем присмотреться к 5 безупречных образов на лето, которые наполнены эстетикой Old Money, минимализмом, пастельными цветами и классическими элементами гардероба.