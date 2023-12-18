Как выглядят самые модные цвета 2024 года: интересная подборка
Источник:Elle
Для весенне-летнего сезона 2024 года дизайнеры решили отойти от обычной традиционной цветовой гаммы. На подиумах доминировали, кроме вишнево-красного и кислотно-зеленого, нежные оттенки, которые вы захотите примерить в новом году.
В новом году появится интересный розовый цвет с 2010-х годов, а также сиреневый и фисташковый. Какие еще оттенки заполонили цветовую палитру в новом 2024 году – рассказываем дальше.
Читайте также "Персиковый пух" – цвет года: кому подходит и как его носить
Нежно-персиковый
Тренд-бюро Worth Global Style Network определили персиковый оттенок под названием Apricot Crush цветом 2024 года. Такой оттенок идеально подходит к легким шелковым платьям.
Трендовые цвета 2024 года / Фото Elle
Королевский синий
Синий всегда ассоциируется с благородством, уверенностью и чувством покоя. Это один из трендовых цветов 2024 года. Он способен любой наряд превратить в выразительную вещь.
Трендовые цвета 2024 года / Фото Elle
Темно-вишневый
Если в 2023 году преобладал алый цвет, то уже в следующем году в моде будет глубокий и насыщенный темно-вишневый оттенок.
Трендовые цвета 2024 года / Фото Elle
Millennial pink
В 2024 году трендовым станет спокойный и нежный оттенок millennial pink, который был на пике популярности в 2010-х годах. Этот цвет будет популярен не только на обычных одеждах, но и среди верхней одежды и обуви.
Трендовые цвета 2024 года / Фото Elle
Металлик
Этот оттенок не теряет популярности и снова уверенно занимает свое место среди актуальных цветов сезона. В новом году металлик будет не только акцентным нарядом, но и полноценным.
Трендовые цвета 2024 года / Фото Elle
Фисташковый
Такой оттенок станет в новом сезоне фаворитом каждой модницы. В тренде будут костюмы, платья, сумки и головные уборы.
Трендовые цвета 2024 года / Фото Elle
Сиреневый
Нежный и романтичный сиреневый еще никогда не был так активно представлен на подиумах. Этот пастельный оттенок станет номером один для летних платьев и костюмов.
Трендовые цвета 2024 года / Фото Elle
Кислотно-зеленый
Кислотный цвет снова врывается в моду. Его представили в своих коллекциях бренды Gucci, Bottega Veneta, Diesel, Giambattista Valli и Roberto Cavalli в насыщенных тонах.
Трендовые цвета 2024 года / Фото Elle
Желтый
Сверкающий желтый вы сможете не только дополнять темными элементами гардероба, но и одеваться с ног до головы, как это делали модели на показах Carolina Herrera и Louis Vuitton.