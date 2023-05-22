Alaїa – трендовые балетки лета: фото обуви, на которую стоит обратить внимание

В этом году разнообразие обуви просто поражает. В моду вошли все возможные фасоны балеток, предложенных европейскими или американскими брендами. В самые модные балеты летом входит обувь Alaїa - французского модельера Аззедина Алая.

Балетки заняли почетное место в женском гардеробе. В тренде этим летом балетки в стиле Мэри Джейн, металлические балетки, в стиле пуантов, одевающих балерины и сетчатые, прекрасно соответствующие жаркому лету и продолжающих тенденцию на "голые" вещи.

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Вы уже видимо заметили, что ленту в инстаграмме заполонила обувь от бренда Alaїa. Французский бренд выпустил балетки с ремешком и металлическим декорированием. Наверное нет ни одной стритстайл-звезды, которая бы не одела в этом сезоне балетки от Alaya.

Такие сетчатые балетки могут являться идеальным вариантом для повседневных образов. Их можно сочетать с платьями, сарафанами, юбками, шортами, джинсами и брюками. Кроме того, они хорошо сочетаются с верхней одеждой – тренчем или кожаной курткой.

Скандинавка Жанетт Мэдсен носит балетки вместе с купальником, рубашкой, юбкой макси и соломенной сумкой. А французские и британские модницы идеально дополняют сетчатые балетки тренчем. Их можно одевать на босу ногу или же сочетать с белыми носками. Такой преппи стиль также актуален этим летом.