Хит осени – сумка Celine Ava Triomphe: как она выглядит

Время от времени на модную арену выходит новая дизайнерская сумка, завоевывающая внимание всех знаменитостей. Осенью в моде будет сумка Celine Ava Triomphe, которая смотрится сдержанно и элегантно.

Новая модель сумки была представлена на Неделе моды во время презентации осенне-зимней коллекции. Сумку уже имеет в своей коллекции модель Кайя Гербер и другие известные звезды.

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Сумка имеет трендовую форму полумесяца, короткий ремешок, удобно удерживающий сумку на плече и акцентный логотип, расположенный на клапане застежки.

Знаменитости могут завершать свои образы сумкой в нескольких цветах. Сумка изготовлена из телячьей кожи и представлена в двух цветах – черном и коричневом. Кроме того, коллекция включает модель из канвы с монограммой.

Такая изящная сумка имеет все шансы стать it-bag сезона. Знаменитая сумка-круассан в форме полумесяца станет украшением любого образа в стиле кэжуал. Дизайн, форма и ткань позволят этой сумке долго оставаться в трендах и поле зрения. Приобрести сумку Celine Ava Triomphe можно свыше 11 тысяч гривен.

Сумка является важным аксессуаром в гардеробе каждой девушки, так что следует тщательно выбирать изделие, которое сможет завершить удачно немало аутфитов. Сумка Celine Ava Triomphe будет совмещаться со всем – от лаконичных образов с футболкой и джинсами до эффектных образов с платьем или костюмом.