Тренды зимы 2023/24: что мы будем носить в новом сезоне

Независимо от сезона, каждая девушка хочет всегда красиво выглядеть. Не бойтесь холодного времени года и не думайте о том, что в этот сезон трудно составить стильный образ. Зима – это прекрасное время для экспериментов, поэтому присмотритесь к трендовым вещам.

Зима уже вступила в свои права, поэтому советуем в свой гардероб добавить трендовые вещи, которые вы будете применять в своих аутфитах все месяцы до начала весенне-летнего сезона. 24 Канал.

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К основным трендам сезона относятся высокие угги, шуба с длинным ворсом, вельветовые брюки, красный свитер и трикотажный костюм.

Шуба с длинным ворсом

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Актуальность начинает набирать короткая шуба с длинным ворсом. Она легко впишется в повседневный гардероб с шапкой бини, а также отлично подойдет для создания праздничных и эффектных образов.

Модницы довершают такие шубы стильными широкими повязками в черном цвете и носят с сапогами на каблуке.



Тренды зимы 2023/24 / Фото Pinterest

Вельветовые штаны

В моду в этом году возвращаются вельветовые штаны. Их в своих коллекциях представили очень многие бренды. Наиболее популярны широкие брюки в коричневом, черном или сером цвете. Попытайтесь подобрать к штанам верхнюю одежду в тон, чтобы создать монохромный образ.



Тренды зимы 2023/24 / Фото Pinterest

Красный свитер

Самым модным цветом в осенне-зимнем сезоне считается красный. Вы можете выбирать для себя любую вещь в этом цвете, но самым практичным выбором станет красный свитер, который вы сможете носить с лосинами, джинсами, кожаными брюками или юбками.



Тренды зимы 2023/24 / Фото Pinterest

Трикотажный костюм

Особого внимания в зимний сезон заслуживают трикотажные костюмы. Инфлюэнсеры предпочтительно выбирают светлые цвета, сочетающие с белыми и кремовыми куртками и обязательно – уггами.



Тренды зимы 2023/24 / Фото Pinterest

Высокие угги

Замшевая обувь на подошве от бренда Ugg в этом сезоне является самой популярной. Его привлекли в свои образы все мировые и украинские инфлюэнсеры, которые носят их с пальто, лосинами, широкими джинсами, дубленками и пуховиками.



Тренды зимы 2023/24 / Фото Pinterest