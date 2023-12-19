3 пары самой модной обуви зимы, от которой вы будете в восторге

Обувь вместе с верхней одеждой уже давно стала центральным акцентом наших образов. Чтобы понять, что именно актуально в этом сезоне – стоит присмотреться к образам модных инфлюэнсеров, демонстрирующих своих аутфиты в социальных сетях.

Наш зимний гардероб становится все интереснее благодаря модным вещам, без которых невозможно представить наш образ. Если вы находитесь в поиске стильных элементов гардероба на зиму, то рекомендуем вам обратить внимание на подборку, которая состоит из трех пар самой актуальной обуви.

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Их носят все ведущие модницы и предлагают интересные стилизации, которые вы можете с удовольствием повторить. Эта обувь может быть основой вашего аутфита или акцентной деталью.

Байкерские сапоги

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova . Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Самые популярные мировые модницы уже успели продемонстрировать немало аутфитов с байкерскими сапогами. Их главные черты – массивная подошва, металлические пряжки и застежки-молнии, доходящие до середины икры.

Кожаные байкерские сапоги можно найти в любом масс-маркете. Несмотря на свой грубый внешний вид, они достаточно универсальны в стилизации и будут хорошо сочетаться с джинсами, лосинами, платьями и юбками.



Самая модная обувь зимы 2023 / Фото Elle

Утепленные ковбойки

Нет, ковбойки не вышли из моды и все еще остаются актуальными. Они лучше подходят к зимней эстетике, ведь такие элегантные сапожки прекрасно сочетаются с шубами и дубленками.

За вдохновением отправляйтесь на инстаграмм-профили самых модных девушек. Они показывают, как стильно носить сапоги с джинсами, брюками, пуховиками, бейсболками и шапками бини.



Самая модная обувь зимы 2023 / Фото Elle

Угги

Чем толще подошва этой обуви, тем она и трендовее. Обувь от бренда UGG в этом сезоне завирусилась не на шутку. Коричневые замшевые угги покорили сердца всех модниц, которые не представляют себе без них своих образов. Лучше всего угги смотрятся с лосинами и белыми носками или длинными джинсами или брюками.



Самая модная обувь зимы 2023 / Фото Elle