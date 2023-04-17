Стильная обувь на выпускной 2023: лучшие туфли и босоножки

Для девочек важно очень тщательно подготовиться к выпускному вечеру и подобрать для себя роскошное платье и обувь. В подборке материалов мы уже рассказали о топовых позициях среди платьев, а сейчас советуем обратить внимание на модную обувь.

В конце июня старшеклассники будут праздновать в Украине выпускной вечер, пишет 24 канал. Если вы уже определились с платьем, то присмотритесь к обуви, которая лучше подойдет вам к платью. Это могут быть туфли или босоножки. Обувь не обязательно должна быть в тон к платью, выбирайте то, что вам больше всего нравится.

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Серебристые

В этом сезоне на модную арену выходит не только наряд в оттенке металлик, но и туфли, которые смотрятся на ноге невероятно красиво. Металлик – это один из главных оттенков 2023 года, поэтому, приобретя их, вы точно будете в центре внимания. Металлизированные челноки станут фаворитом среди обуви, так что вы сможете носить их еще много раз после выпускного вечера.



Стильная обувь на выпускной 2023 / Фото из Pinterest

На платформе

Versace презентовали еще в прошлом сезоне эффектную пару обуви, которая до сих пор любима среди многих модниц. Туфли на массивной платформе и каблуке добавят вам роста и довершат наилучшим образом любой ваш look – с платьем или костюмом.



Стильная обувь на выпускной 2023 / Фото из Pinterest

Остроносые

Туфли с острым носком – универсальная пара обуви в вашем гардеробе, которую за счет базового цвета можно комбинировать с любым нарядом – от джинсов до роскошных вечерних платьев.



Стильная обувь на выпускной 2023 / Фото из Pinterest

Босоножки на завязках

Босоножки с завязками – эффектная модель обуви, которую можно рифмовать с эффектными короткими платьями с бантами или рюшами, или сочетать с платьями-комбинациями.



Стильная обувь на выпускной 2023 / Фото из Pinterest



Стильная обувь на выпускной 2023 / Фото из Pinterest