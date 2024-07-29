Юбка – мастхэв лета: самые красивые предложения, на которые надо обратить внимание

Юбка является самым любимым предметом гардероба всех девушек. Она выделяется изяществом и комфортом и помогает создать разнообразные образы с помощью длины миди и макси. Несмотря на то, что короткие юбки – это классика, все же длинные модели являются фаворитами сезона.

Однако длинные юбки мы еще сможем удачно застилизировать в осеннюю пору, поэтому сейчас советуем обратить внимание на юбки мини, без которых не может обойтись ни одна модница. В подборке собраны лучшие изделия, которые подойдут для вашего гардероба.

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Белая юбка

В этом году белый стал универсальным цветом, поэтому модные девушки все чаще создают интересные стилизации на основе вещей этого оттенка. Выбирайте для себя белую юбку и сочетайте ее с ярким или белым верхом в сочетании с балетками или красивыми босоножками.

Джинсовая

Юбка из денима никогда не выйдет из моды, поэтому сохраняет свою актуальность из сезона в сезон. Сочетайте вещь с майками на тонких бретелях, корсетами или базовыми футболками.

Плиссированная

В этом сезоне в моде варианты в длине мини. Стилисты советуют делать особый акцент на юбках в стилистике tenniscore. Сочетайте юбки со спортивными свитшотами, поло, бейсболками, высокими носками или кроссовками.

Эффектный принт

Именно летом к нашему наряду идеально подходят разнообразные яркие цвета или эффектные принты. Остановите свое внимание на анималистическом узоре, который можно разбавить базовым верхом, головным убором или сумкой контрастного оттенка.

Кроме коротких юбок, не забывайте о трендовых шелковых юбках длины миди и юбки-облака белого цвета, которые стали очень популярными в этом сезоне.