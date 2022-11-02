Какие выбирать на осень остроносые сапоги: лучшие выходы инфлюэнсеров

В этом сезоне в моду возвращаются остроносые сапоги до колен на невысоких каблуках. Инфлюэнсерам очень полюбилась пара обуви от Balenciaga разных цветов.

Дизайнеры упорно возвращают в свои коллекции эстетику 90-х годов, насыщенную деталями, принтами и цветами. "Реинкарнацию" обувного тренда с радостью подхватили мировые знаменитости, уже успевшие примерить сапоги с острым носком от Balenciaga в своих образах.

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Самый простой метод ввести какую-нибудь вещь из 90-х в свой гардероб – добавить в образ обуви и аксессуары.

Все мировые фешионисты уже успели приобрести для себя модную обувь от Balenciaga, стилизованную в эстетике 90-х годов. Модель CAGOLE 90 MM BOOT вместе с сумкой LE CAGOLE завоевала благосклонность всех it-girls.

Сапоги до колен имеют очень острый и длинный нос, невысокие каблуки, декоративные ремешки с фурнитурой и замок с длинной кожаной лентой сбоку.

Модель в черном и белом цвете фешионисты чаще всего выбирали для стилизации образов с мини-юбкой, платьем и шортами. Фешн-блогерки дополняли такие сапоги романтическими платьями или даже худые в паре с велосипедами.

Смелые инфлюэнсерки выбирали сапоги в кислотных цветах – салатовом и розовом. Стоит такая обувь в 68 тысяч гривен. На сайте бренда полон солдаут, приобрести можно только кислотные салатовые сапоги, и то только в 35 размере.