Главный летний тренд – бра с объемными цветами: стильные фото

Цветы заняли почетное место среди разнообразных нарядов на лето. Мы можем наблюдать не только бум на цветочный принт, но и платья, блузки и аксессуары с большими цветочными аппликациями. В своих образах инфлюэнсеры демонстрируют, что в игру начинает входить топ-бра с большими объемными цветами.

Цветы на одежде – заметный тренд текущего сезона, пишет 24 канал. Они добавляют особую изюминку в базовый летний гардероб. Наряды с большими цветочными аппликациями уже покорили мир моды.

Читайте также Актуальные головные уборы на лето 2023: что должно быть в нашем гардеробе

Цветочным "трендсеттером" стал бренд Prada, который поместил цветы чуть ли не на каждую вещь из своей коллекции, а впоследствии цветами украсила свои наряды польская дизайнер Магда Бутрим.

Сначала объемные цветы на платьях, в которых звезды выходили на красные дорожки, казались несколько странными и непрактичными, впрочем, тренд подхватили инфлюэнсеры, оказывающие значительное влияние на свою аудиторию, поэтому цепным эффектом любовь к цветам передалась всем.

В этом году среди главных трендов есть не только цветочный принт на платьях или блузах, а красивые объемные бутоны роз на блузах, жакетах, обуви и чокерах. Последний аксессуар имеет все шансы занять первую строчку среди популярности украшений на лето, ведь инстаграм-сеть полностью захватили минималистичные чокеры с молочными или черными цветами.

С наступлением настоящего лета и тепла мы сможем увидеть на модницах еще один главный тренд, нашедший свое место на топ-бра. Стоит отметить, выглядит такая вещь хоть и откровенно, впрочем невероятно стильно и романтично.

Многие дизайнеры поместили объемные цветы на топ-бра, поэтому модницы сразу начали примерять на себе эту фантастическую вещь. Одни инфлюэнсеры одевают их с брюками палаццо, джинсами или длинными юбками, другие примеряют их вместо купальника.

Такое цветочное бра идеально подходит для пляжной эстетики, впрочем, если вам захочется выйти в этой соблазнительной вещи куда-то в город, то не забудьте накинуть сверху жакет и одеть босоножки на каблуке, чтобы создать максимально эффектный образ.



Цветочные топ-бра – главный тренд лета / Фото из Pinterest



Цветочные топ-бра – главный тренд лета / Фото из Pinterest



Цветочные топ-бра – главный тренд лета / Фото из Pinterest



Цветочные топ-бра – главный тренд лета / Фото из Pinterest



Цветочные топ-бра – главный тренд лета / Фото из Pinterest



Цветочные топ-бра – главный тренд лета / Фото из Pinterest



Цветочные топ-бра – главный тренд лета / Фото из Pinterest