Блоккор – модный тренд: почему все от него в восторге

Модные инфлюэнсерши всегда хотят видеть себя в новом амплуа, поэтому придумывают интересные идеи, которые потом подражают всем остальным. Сейчас фешиониста безумствуют из-за модного тренда блоккора.

Блоккор – это тренд, вдохновленный спортом. Раньше все были в восторге от эстетики тенниса и гольфа, а сейчас особое внимание обратили на еще один вид активности – футбол.

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Название блоккора предложил футбольный фанат и блогер Брэндон Хантли. Он опубликовал в ток токе видео с хештегом #blokecore, соединившим в себе два слова: bloke (разговорным английским – "парень") и core (обозначение всех модных направлений).

На сегодняшний день модная футбольная эстетика вышла далеко за пределы сугубо мужского гардероба.

Сейчас в разгаре Чемпионат мира по футболу среди женщин, поэтому модницы стараются поэкспериментировать со стилизацией футболок. Главный прием модного направления блоккора – сочетание футбольных джерси, футболок-поло и лонгсливов с заметными лого и названиями футбольных команд с повседневными вещами.



Интересные образы с футбольными футболками / Фото из Elle

Стильные девушки совмещают футболки с джинсами, брюками, строгими костюмами, юбками и вечерними платьями. Прекрасно смотрятся футболки с винтажными кроссовками Adidas Samba, которые идеально подходят к футбольной эстетике.

К этой тенденции приобщилась Ким Кардашян, одевшая спортивную футболку с кожаными брюками карго и каблуками.



Интересные образы с футбольными футболками / Фото из Elle



Интересные образы с футбольными футболками / Фото из Elle



Интересные образы с футбольными футболками / Фото из Elle