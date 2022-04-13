Тина Кароль выступила в Варшаве на матче Легия – Динамо в сине-желтом кардигане UA

Популярная певица Тина Кароль надела перформанс в Варшаве элементы гардероба из патриотической дропа от украинского бренда Vika Adamskaya.

Вчера, 12 апреля, в Варшаве прошел футбольный поединок польской команды "Легия" и украинского "Динамо".

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На благотворительном матче #StopWarInUkraine в перерыве между первым и вторым таймом украинские звезды устроили перформанс, на котором спели песни в поддержку нашей страны.

Тина Кароль, Юлия Санина, Екатерина Павленко и Надя Дорофеева выступили на сцене, сделанной в контурах карты Украины. Заполнили эту сцену украинские беженцы, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны в стране. Каждый стоял на том месте, где географически расположен его дом.

Певица Тина Кароль спела свою популярную песню "Украина – это ты", которую внесли в школьную программу в 2016 году.

На сцену Тина вышла в синем кардигане с желтой надписью UA и голубем в сердце из патриотической коллекции "Born in Ukraine" харьковской дизайнерки Вики Адамской. Стоит такое изделие на сайте бренда 2500 гривен.

Под низ певица надела белую футболку, низ дополнили серые брюки и бежевые кроссовки. Тина также надела высокие белые носки "UA" от бренда Vika Adamskaya за 158 гривен.