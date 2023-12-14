В элегантном приталенном платье: Тина Кароль порадовала поклонников новыми фото

Певица опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что гордится украинцами, не потерявшими единства даже когда из-за хакерской атаки у многих пропала связь.

Тина Кароль на инстаграм-странице поделилась новыми фотографиями, которые сделал ей известный фэшн-фотограф и портретист Михаил Федорак.

К теме Марго Робби одела платье от дизайнера из Львова: впечатляющий образ

На фото в публикации певица позирует в приталенном трикотажном платье длины макси. Образ она дополнила тонким поясом в тон и лакированными туфлями-лодочками на шпильке.



Тина Кароль в изысканном приталенном платье / Фото Михаил Федорак



Тина Кароль в изысканном приталенном платье / Фото Михаил Федорак



Тина Кароль в изысканном приталенном платье / Фото Михаил Федорак

В сообщении звезда вспоминает, чему научились украинцы за 2023 год.

Возвращаясь назад в начало года, мы научились, несмотря на боль и слезы, страх и усталость - мечтать, создавать, оберегать, вдохновлять и защищать и держать строй.

Вспоминая ваши глаза, на наших встречах у них есть надежда! Единственные такие на всю вселенную! – написала артистка.

Она добавила, что гордится украинцами.

Несмотря на атаку на связь, мы не потеряем нашу энергетическую связь родственных душ.



Тина Кароль в изысканном приталенном платье / Фото Михаил Федорак

К слову, Тина Кароль регулярно радует поклонников необычными луками: