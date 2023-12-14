В элегантном приталенном платье: Тина Кароль порадовала поклонников новыми фото
Источник:инстаграмм tina_karol
Певица опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что гордится украинцами, не потерявшими единства даже когда из-за хакерской атаки у многих пропала связь.
Тина Кароль на инстаграм-странице поделилась новыми фотографиями, которые сделал ей известный фэшн-фотограф и портретист Михаил Федорак.
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На фото в публикации певица позирует в приталенном трикотажном платье длины макси. Образ она дополнила тонким поясом в тон и лакированными туфлями-лодочками на шпильке.
Тина Кароль в изысканном приталенном платье / Фото Михаил Федорак
Тина Кароль в изысканном приталенном платье / Фото Михаил Федорак
Тина Кароль в изысканном приталенном платье / Фото Михаил Федорак
В сообщении звезда вспоминает, чему научились украинцы за 2023 год.
Возвращаясь назад в начало года, мы научились, несмотря на боль и слезы, страх и усталость - мечтать, создавать, оберегать, вдохновлять и защищать и держать строй.
Вспоминая ваши глаза, на наших встречах у них есть надежда! Единственные такие на всю вселенную! – написала артистка.
Она добавила, что гордится украинцами.
Несмотря на атаку на связь, мы не потеряем нашу энергетическую связь родственных душ.
Тина Кароль в изысканном приталенном платье / Фото Михаил Федорак
К слову, Тина Кароль регулярно радует поклонников необычными луками:
- недавно она взбудоражила воображение фанатов дерзкими фото. Звезда предстала перед камерой в пушистом светлом топе и джинсах;
- а перед тем опубликовала подборку фотографий в черно-белом цвете, где надела черное мини-платье на бретельках с плетеным бра от украинского бренда Nue.