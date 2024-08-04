Тина Кароль залюбовала новой фотосессией: стильные фото

Певица Тина Кароль любит красиво выглядеть на любых мероприятиях, прогулках или фотосессиях. Недавно знаменитость опубликовала новую серию снимков в интересном образе.

Исполнительница имеет безупречный вкус к одежде, поэтому на собственных примерах показывает красивые аутфиты. Тина любит позировать перед камерой, поэтому захватывает образами тысячи поклонников. Она хорошо одевается, поэтому является источником вдохновения для большой аудитории.

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Новый образ Тины Кароль

Тина Кароль надела костюм, который состоял из широкой рубашки и брюк. Под низ она примерила черный топ с вырезами. Исполнительница зачесала передние пряди волос и сделала макияж с акцентом на вишневом оттенке губной помады. Красавица сделала немало кадров, позируя в студии и уже собрала десятки положительных комментариев от подписчиков.

Певица обожает фотосессии, поэтому довольно часто радует своих подписчиков красивыми фотографиями.

В общем исполнительница имеет довольно особый стиль одежды делая ставку на приталенные модели платьев со смелым декольте. Артистка предпочитает длину миди или макси, впрочем мини также случаются в ее образах. Тина обожает латекс, шелк и бельевой стиль и почти никогда не обходится без обуви на каблуках.