Тина Кароль увлекла стильным костюмом-тройкой в Берлине: роскошный выход
Украинская певица Тина Кароль посетила в Берлине премьеру сериала "1899" от Netflix. Для светского события исполнительница выбрала роскошный костюм-тройку коричневого цвета.
Популярная певица произвела фурор в Германии своим появлением на красной дорожке в очень стильном образе.
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Блондинка появилась на премьере драматического сериала с элементами мистики и ужасов. Певица примерила волшебный костюм-тройку карамельного оттенка от украинского бренда MAZINI.
Тина Кароль примеряла удлиненный жакет с золотыми пуговицами. Под низ она надела укороченный жилет на обнаженное тело и дополнила look брюками палаццо на высокой посадке.
Образ певица завершила чудесными туфлями. Свои волосы знаменитость уложила в фирменные локоны и сделала легкий макияж с акцентом на коричневых губах.
Роскошный образ Тины Кароль / Фото из телеграмм-канала
Роскошный образ Тины Кароль / Фото из телеграмм-канала
На улицу Тина Кароль вышла в легкой длинной шубке молочного цвета, которая просто идеально подходит к ее волшебному вечернему выходу.
Роскошный образ Тины Кароль / Фото из телеграмм-канала
О чем сериал "1899"?
"1899" расскажет о загадочных обстоятельствах путешествия иммигрантского корабля из Европы в Нью-Йорк. Пассажиров разного происхождения и разных национальностей объединяют их надежды и мечты о новом веке и лучшем будущем за океаном. Но впоследствии их путешествие превратится в кошмар, когда они встретятся с плывущим по течению в открытом море кораблем, который пропал без вести несколько месяцев назад. Эта встреча на борту превратит их путешествие в головоломку, связывающую прошлое каждого пассажира паутиной тайн. Сериал появится на платформе 17 ноября.