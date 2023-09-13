Самые модные свитера осени: стильные примеры

Пасмурная и дождливая погода осенью наступит, а это значит, что стоит добавить к своим образам стильные свитера.

Осенне-зимние коллекции демонстрируют нам, что этот сезон не будет серым и пасмурным, ведь дизайнеры решили добавить цвета вещам. Именно они точно сделают нашу осень ярче.

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Синий

В моде этого сезона будет синий цвет. Найти свитер любого оттенка синего очень просто. Категория трикотажа просто переполнена синими свитерами, даже несмотря на то, что этой осенью доминирует красный цвет. Выбирайте для себя кобальтово-синие свитера, морские градиенты, синие кардиганы или укороченные пуловеры.



Самые модные свитера осени 2023 / Фото Elle

Узоры

Осенью в моде будут узорчатые свитера. В коллекциях брендов преобладали цветочные мотивы, узоры в стиле клетчатых скатертей, тигровые полоски или акварельные мазки.



Самые модные свитера осени 2023 / Фото Elle

В стиле Джей Хамфри

Университетский стиль преппи, вдохновленный униформой Блэр Волдорф уступает место характерным глэм-рок-вибрациям в духе гардероба бруклинской принцессы из последних сезонов "Сплетницы" Джей Хамфри.



Самые модные свитера осени 2023 / Фото Elle

Простота

Лучшими всегда смотрятся простые вещи. Итак, попробуйте инвестировать осенью в однотонные свитера серых, кофейно-коричневых или песочно-бежевых оттенков. Ищите для себя качественные материалы: кашемир, овечью шерсть, альпаку или мохер.



Самые модные свитера осени 2023 / Фото Elle

Свитер-платье

В этом сезоне инфлюэнсеры показывают моду на отказ снизу в образах. А это значит, что длинные, объемные, мягкие свитера заменят нам платья и будут отлично сочетаться с высокими сапогами.



Самые модные свитера осени 2023 / Фото Elle