Свитер "Русский корабель иди на*уй" и голубовато-желтые стрелки: Тина Кароль поразила новым образом

Украинская певица Тина Кароль, которая сейчас ездит по Европе с благотворительными выступлениями, продемонстрировала новый look. Блондинка примерила на себе красочный свитер и сделала макияж в цветах флага Украины.

Популярная исполнительница Тина Кароль во время войны сделала ставку на патриотические дропы, поэтому предстает перед камерами в сине-желтых образах.

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Свою многомиллионную аудиторию певица порадовала интересным образом. Блондинка надела голубой свитер с желтой надписью "Русский корабель иди на*уй" от бренда Siyai. Стоит вещь на сайте бренда в 1 тысячу гривен. Деньги от продаж марка передаст на нужды Вооруженных Сил Украины.

Тина дополнила образ черными спортивными брюками с белыми лампасами, молочными кроссовками и голубовато-желтым макияжем.



Тина Кароль показала новый образ / Фото из инстаграммы

Патриотические образы Тины Кароль

На выступление в перерыве матча польской команды "Легия" и украинского "Динамо" Тина Кароль надела костюм от харьковской дизайнер Вики Адамской. Тина Кароль примерила синий кардиган с желтой надписью UA и голубем в сердце из патриотической коллекции Born in Ukraine.



Тина Кароль в образе от Vika Adamskaya / Фото из инстаграммы Тины Кароль

На выставку "Это Украина: Защищая свободу" на Венецианской биеннале Тина Кароль надела молочное платье с черной вышивкой.

Как Тина Кароль поддерживает Украину

В воскресенье, 8 мая, по случаю Дня памяти и примирения исполнительница возложила цветы к мемориалу, спела Гимн Украины и выступила с важной речью о нынешней войне в Украине.

Несколькими днями ранее Тина Кароль тронула публику исполнением гимна Украины на матче Динамо – Базель в Швейцарии.

В Литве исполнительница вышла на сцену босиком. Она исполнила свои самые громкие и символические хиты – "Вольная", "Украина – это ты".

В конце марта Тина Кароль организовала благотворительный концерт в Израиле. Там она собрала около 2 миллионов гривен, которые передала на медицинские нужды Украины.

Кроме того, сын певицы приехал из Великобритании в Польшу, приобщившись к помощи украинцам.