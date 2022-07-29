Неожиданные и оригинальные: резиновые сумки становятся новым трендом лета

На модный пьедестал выходят новые аксессуары – резиновые сумки, которые выглядят не хуже кожи или текстиля. Практичные и нестандартные сумочки из резины освежат любой летний образ.

Модные показы мировых брендов всколыхнули резиновые сумки разных форм и размеров. Они не только невероятно смотрятся, но и не подвергаются загрязнениям и повреждениям.

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Для засушливого пляжа и лесной прогулки резиновые сумочки, клатчи и полноценные сумки станут необходимым аксессуаром. Они оригинально смотрятся и стойко держат свою форму.



Резиновые сумки – новый тренд лета / Фото Bottega Veneta

Дело в том, что резина не так сильно повреждается от механических воздействий и может служить годами. И хоть мода на резиновые сумки только набирает обороты, у этого нестандартного аксессуара есть все шансы стать надежным must have.



Резиновые сумки – новый тренд лета / Фото Gucci

Резиновые сумки уже давно представлены на модной арене, однако именно этим летом получили желаемое признание. Аксессуары такого типа показали такие бренды, как:

Gucci;

Balenciaga в коллаборации с Crocs;

Maison Margiela;

Simon Miller и другие.



Резиновые сумки – новый тренд лета / Фото Simon Miller

Резиновые сумки – новый тренд лета / Фото Balenciaga x Crocs