5 знаковых сумок Chanel за все времена: как они выглядят

Сумки Chanel являются самыми известными из всех возможных брендовых сумок. Сумки, которые основала Габриэль Шанель, стали настоящим символом моды, женственности и свободы.

Бренд Chanel был создан в 1910 году и с каждым годом люксовый Дом моды стал все больше расти. Оглядываясь назад, можно проследить эволюцию сумок и понять, какие модели до сих пор остаются популярными.

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Что интересно, в магазинах вы никогда не найдете скидок на сумки, потому что их никогда не бывает. Они всегда дорого стоят. Эти сумки являются хоть и дорогой, но выгодной инвестицией, ведь прослужат нам много лет.

Знакомим вас с сумками, захватившими наши инстаграм-ленты и с сумками, оставшимися столь же желанными, как и в первый день их запуска.

Chanel 2.55

Эту сумку Габриэль Шанель создала в феврале 1955 года, отсюда и произошло название. Это была первая женская сумка с плечевым ремнем. Тогда она вызвала скандал, однако женщинам очень понравилась такая свобода, ведь руки уже можно было засовывать в карманы, а не держать постоянно сумку в руках.



Самые популярные сумки Chanel / Фото Pinterest

Chanel Classic

Карл Лагерфельд обновил модель сумки 2.55 в 1980-х годах, оставаясь верным оригинальной форме, но придал ей декадентский стиль того десятилетия. Заметным изменением стал замок со знаменитыми буквами СС.



Самые популярные сумки Chanel / Фото Pinterest

Chanel Boy

Сумку в 2011 году выпустил Карл Лагерфельд и посвятил первой любви Габриэль Шанель Бою Кейпелу. Эта сумка среди других отличается своей андрогинностью.



Самые популярные сумки Chanel / Фото Pinterest

Chanel Grand

Сумка Grand Shopping Tote – самая емкая модель в истории сумок Chanel. Выпуск этой модели был приостановлен в 2015 году, поэтому она стала еще желательнее среди настоящих ценителей сумок. Сумка была невероятно популярна в нулевых годах. Ее носил весь актерский состав сериала "Беверли-Гиллз", однако сейчас она считается винтажной находкой.



Самые популярные сумки Chanel / Фото Pinterest

Chanel 22

Эта сумка была выпущена в 2022 году, поэтому и название соответствует году. Эту сумку в свои образы привлекали все возможные инфлюэнсеры и знаменитости.



Самые популярные сумки Chanel / Фото Pinterest