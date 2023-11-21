Не выходит из моды: сумка в форме полумесяца снова в тренде

Наш образ никогда не будет совершен без стильной сумки. Каждый сезон дизайнеры экспериментируют с дизайнами и формами. Однако бренд Prada решил остановить свое внимание на сумке в форме полумесяца, которая уже несколько лет не выходит из модных радаров.

Тренд на сумки нам всегда задают ведущие it-girls, являющиеся проводниками моды, пишет 24 Канал. Именно их образами мы вдохновляемся, а затем воспроизводим из того же наряда собственные аналоги модных аутфитов.

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Так и происходит с сумками. Инфлюэнсеры выбирают себе новую модель, которую представляют бренды и демонстрируют с ней свои аутфиты.

На этот раз любовь модниц пришлась на сумку Prada Arqué. Итальянский Модный дом выпустил два размера такой сумки – большой и маленький и представил в черном, белом, коричневом и кремовом цвете. Стоимость такой сумки стартует от 2 тысяч долларов.

У украинских брендов есть немало аналогов красивых сумок в форме полумесяца, так что вы сможете выбрать для себя аксессуар, который будет подходить к вашим аутфитам по доступной цене.

Сумка такой формы была актуальна еще в нулевых, впрочем мода всегда циркулирует, поэтому и не удивительно, что такие сумки сейчас снова в моде. Такой аксессуар вы сможете носить в руке или на плече.

Его красивая форма позволит вам дополнить эффектные образы с пальто и обувью на каблуке или стать отличным довершением к платью, жакету или обычному базовому аутфиту.



Трендовые сумки в форме полумесяца / Фото Pinterest



Трендовые сумки в форме полумесяца / Фото Pinterest



Трендовые сумки в форме полумесяца / Фото Pinterest



Трендовые сумки в форме полумесяца / Фото Pinterest



Трендовые сумки в форме полумесяца / Фото Pinterest



Трендовые сумки в форме полумесяца / Фото Pinterest