Как пакет для бутербродов: Louis Vuitton начали продавать сумку за более чем 100 тысяч гривен

Эксклюзивную вещь выставили в январе в розничном магазине бренда в Западном Голливуде.

Носить с собой на работу бутерброды – отличный способ сэкономить. Только если вы не кладете еду в сумку для сэндвичей за более чем 3 000 долларов от Louis Vuitton.

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Новый креативный директор мужской линии самого модного Дома в мире Фаррелл Уильямс, похоже, черпал вдохновение в обычном бумажном пакете для бутербродов или бургеров, ведь именно такую форму и название имеет новая модель сумок, которую начал продавать бренд в январе.

Как выглядит новая сумка

Sandwich Bag изготовлена из натуральной кожи. Она того же цвета, что и пакеты, в которых бренд отдает покупки. Сумка сложена точно так же, как крафтовый бытовой пакет, но имеет культовую надпись Louis Vuitton, а также синюю застежку, напоминающую грубые ручки домашних сумок.



Сумка в форме пакета для бутербродов / Фото с сайта Louis Vuitton



Сумка в форме пакета для бутербродов / Фото с сайта Louis Vuitton

Большую сумку-клатч впервые представили на подиуме во время дебютной коллекции Уильямса в Париже в июне. А в продажу она вышла в январе в качестве эксклюзивной модели в розничном магазине бренда в Западном Голливуде. Стоит там аксессуар 3 130 долларов.

Платье-пакет от Balenciaga

Ранее Balenciaga показали новое платье. Пользователям оно показалась похожим на мусорный пакет. Из-за замечаний пользователей менеджерам страницы даже пришлось ограничить доступ к комментариям.