Новый объект обожания инфлюэнсеров – сумка Prada Galleria: интересная история названия

Креативная директор бренда Prada Миучча Прада представила сумку-тоут во время одного из своих модных показов, а теперь этот аксессуар стал объектом обожания многих инфлюэнсеров.

Трендсеттеры со всего мира несколько недель активно пиарят обновленную версию сумки Prada Galleria, пишет 24 Канал.

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Черная сумка Galleria Medium от Prada – это классика, которая будет всегда в моде. Универсальность модели позволяет дополнить ее любыми нарядами в стиле кэжуал, независимо от места и времени. Аксессуар с круглыми ручками и жестким дном выполнен из натуральной зернистой кожи Saffiano.

Впервые модель сумки выпустили в 2007 году. Она получила название первого бутика бренда, который открыл Марио Прада, дедушка Миуччи, в 1913 году в торговом пассаже Galleria Vittorio Emanuele II в Милане.

Стильный аксессуар очень полюбился модницам. Эльза Госк выбрала для себя трехцветную модель из розового, персикового и белого цвета. Другие же инфлюэнсеры сделали ставку на желто-белые сочетания, голубовато-серые и розово-персиковые.

Модницы носят сумку с простым нарядом, который одевают каждый день, а также довершают сумкой стильные аутфиты с кожаным тренчем или белоснежными блузками с юбками.



Модная сумка на лето от Prada / Фото с Instagram



Модная сумка на лето от Prada / Фото с Instagram



Модная сумка на лето от Prada / Фото с Instagram



Модная сумка на лето от Prada / Фото с Instagram



Модная сумка на лето от Prada / Фото с Instagram



Модная сумка на лето от Prada / Фото с Instagram



Модная сумка на лето от Prada / Фото с Instagram



Модная сумка на лето от Prada / Фото с Instagram