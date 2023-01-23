Сумка Jackie 1961 года от Gucci становится главной it-bag сезона: как ее носят известные звезды

Примечательно, что звезды все чаще стали появляться с сумками в белом и черном цвете от бренда Gucci. Они выбирают классическую модель Jackie 1961, которая до сих пор не теряет своей популярности.

Историческая модель сумки Jackie появилась в новом прочтении в коллекции осень-зима 2020/21, пишет 24 канал. Известную форму представили в коже черного цвета с золотой фурнитурой и дополнили съемным плечевым ремнем. Архивную модель современного облика можно носить в руке или на плече.

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Фирменная сумка Gucci Jackie 1961, известная формой полумесяца и застежкой-защелкой, сейчас особенно актуальна среди инфлюэнсеров. Такая элегантная сумка поможет подчеркнуть стиль и осознанность в моде.



Сумка Jackie 1961 от Gucci / Фото с Instagram

Недавно американская актриса Дакота Джонсон снялась в последней рекламной кампании Gucci для сумки Jackie в 1961 году. Названная в честь бывшей первой леди Жаклин Кеннеди сумка является воплощением стиля.

Первоначально сумка называлась G1244 после своего первого выпуска в 1961 году, впрочем Gucci в конечном итоге переименовал ее Джеки, поскольку Жаклин Кеннеди очень часто попадала в объективы папарацци именно с этой сумкой. Эта модель сумки была ее самой любимой, поэтому именно поэтому изделие от Gucci получило такую славу.

В знаменитой сумке Jackie 1961 года от Gucci была замечена Кейт Бланшетт, Кайя Гербер и Дуа Липа. Модным аксессуаром свой образ завершил Гарри Стайлс.



Сумка Jackie 1961 от Gucci / Фото с Instagram



Сумка Jackie 1961 от Gucci / Фото с Instagram



Сумка Jackie 1961 от Gucci / Фото с Instagram



Сумка Jackie 1961 от Gucci / Фото с Instagram