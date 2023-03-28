Какую одежду купить на Пасху: лучшие позиции, которые вы захотите приобрести
16 апреля украинцы будут отмечать Пасху. До этого праздника нам всегда хочется обновить свой гардероб красивым нарядом. Какие вещи можно приобрести на Пасху, чтобы выглядеть празднично и красиво – читайте дальше.
Весной нам всегда хочется обновить свой гардероб новыми вещами, пишет 24 канал. Пасхальные праздники – прекрасная возможность приобрести стильные вещи, которые подойдут для особых дней и повседневных выходов.
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Какое платье нам понадобится для праздничных дней и на что стоит обратить внимание – смотрите в материале.
Вышиванка
Вышитая рубашка или платье – это не только модно, но и патриотично. Тем более такой наряд особенно подходит Пасхе. Вышиванка – это вещь, которая прослужит вам не один сезон, поэтому вы наденете ее немало раз в этом году – на Пасху, День вышиванки, День Независимости и другие праздники.
Блуза
Выбирайте для праздника шелковую блузу яркого цвета, которую дополните брюками или классическую белую, которую можно стильно сочетать с джинсами клеш. А вот блузку с бантом стилизуйте вместе с сарафаном. Выглядит такой look очень изысканно.
Юбка
Трендовая юбка длины макси покорила в этом сезоне все подиумы. Эту вещь приобрели все знаменитости и модницы, примеряющие юбку с разнообразными нарядами – от шелковых рубашек до байкерских курток. Советуем выбирать костюмную юбку, из темного денима или эффектную кожаную, которую можно стилизовать с водолазкой, жакетом или рубашкой.
Платье
Элегантное платье – беспроигрышный вариант для любого праздника. Выбирайте однотонное платье или с цветочными мотивами.
Костюм
Выбирайте в этом сезоне брючный костюм, состоящий из жакета и штанов палаццо. Также делайте ставку на твидовый костюм с укороченным блейзером и юбкой. Очень эффектно смотрятся джинсовые костюмы на основе рубашки или куртки вместе с мешковатыми джинсами, которые примеряете под обувь на каблуке.