Что одеть в офис зимой: эффектные сочетания, которые вы точно захотите попробовать

В зимний период нам всегда тяжело придумывать интересные образы, хоть и хочется выглядеть стильно. Если у вас нет идей относительно того, какое платье примерить для похода в офис – советуем воспользоваться нашими советами.

Офисный стиль – это уже давно не о белом верхе и черном низе. Сейчас немало вещей, которые идеально подойдут для похода в офис. Теперь главные элементы гардероба – не только белая блузка или рубашка с брюками, но и другие не менее стильные и модные вещи.

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Юбка из экокожи

Кожаные юбки сейчас очень актуальны, так что если имеете в своем арсенале мини- или мидиюбку, одевайте ее в паре с однотонным свитером.



Стильные образы в офисе / Фото с Pinterest

Лонгслив с брюками

Лонгслив с интересным вырезом может разнообразить ваши рабочие аутфиты. Подбирайте к ним стильные штаны палаццо с жакетом и не забывайте про аксессуары.



Стильные образы в офисе / Фото с Pinterest



Стильные образы в офисе / Фото с Pinterest

Кардиган с джинсами

Кардиган – теплый и универсальный вариант для офисного дресс-кода. Можете делать ставку на минималистические однотонные изделия, или делать ставку на более интересную вещь с добавлением цветов и тканей.



Стильные образы в офисе / Фото с Pinterest



Стильные образы в офисе / Фото с Pinterest

Свитер с брюками

Свитер с горловиной и брюки – одно из самых лучших сочетаний для офисного выхода. В таком виде вам будет комфортно и уютно.



Стильные образы в офисе / Фото с Pinterest



Стильные образы в офисе / Фото с Pinterest

Трикотажное платье

Трикотажное платье – отличный вариат для офиса в холодное время года. Выбирайте однотонное платье, которое сможете легко соединить со своей обувью.



Стильные образы в офисе / Фото с Pinterest



Стильные образы в офисе / Фото с Pinterest

Брючный костюм

Жакет и костюмные брюки – лучший вариант для офисного дресс-кода. Делайте ставку на классический крой и цвет. Брючный костюм вам понадобится не только для работы, но и для других выходов.



Стильные образы в офисе / Фото с Pinterest



Стильные образы в офисе / Фото с Pinterest

Водолазка с рубашкой

Базовая водолазка с рубашкой – хороший вариант для зимнего похода в офис. Дополняйте верх брюками широкого кроя, кожаными брюками или юбкой длины меди.



Стильные образы в офисе / Фото с Pinterest



Стильные образы в офисе / Фото с Pinterest