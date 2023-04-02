5 простых образов с джинсами весной: стильная подборка

Джинсы – наш любимый предмет гардероба. Мы объединяем их с блузами и сапогами, а также с лонгсливами и кроссовками. Если у вас не хватает модных идей для стилизации джинсов с другими вещами – рекомендуем вам вдохновиться нашей подборкой.

Джинсы – наши спасатели как в будний, так и в праздничный день, пишет 24 канал. Мы одеваем их на встречу с подругами, свидание, работу и особый день. Они являются неизменным элементом гардероба и базой, которая никогда не выйдет из моды, меняются только тенденции на фасоны.

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Варианты стилизации джинсов просто безграничны. Да, чаще всего мы любим одевать голубые джинсы, впрочем, вы можете примерить синие джинсы, белые и черные.

С утепленной рубашкой

Теплая рубашка станет хорошей инвестицией в ваш гардероб, если вам уже надоели жакеты или куртки-кожанки. Совместите джинсы с однотонной рубашкой или клетку и соедините с комфортной обувью – кроссовками или кедами.

С блузой

Белая блуза сразу придает джинсам праздничный вид. Для более удачного и эффектного вида, соедините свой look с белыми туфлями на каблуке.

С жакетом и водолазкой

Чтобы образ не выглядел совсем скучным и банальным, попробуйте разбавить его интересной обувью. В теплую погоду наденьте туфли из прозрачного материала с бантиками, которые добавят изюминку аутфита.

С рубашкой и жакетом

Кожаные жакеты не вышли из моды, их все еще продолжают носить, поэтому с радостью дополните эту вещь трендовой голубой рубашкой, а для кэжуального аутфита наденьте бейсболку.

Монохромный образ

Образ в одном цвете всегда смотрелся дорого. Если в вашем гардеробе есть серые джинсы, соедините их с лонгсливом, жакетом, лоферами и сумкой и получите отличный look.