Трендовые и стильные: самые популярные кроссовки 2023 года, которые должны быть в вашем гардеробе

Тема на трендовых кроссовках еще не до конца исчерпана, поскольку в моде очень много эффектных моделей. Кроме базовых белых кроссовок, инфлюэнсеры дополняют свои образы другими интересными моделями, которые достойны вашего внимания.

Все мы любим кроссовки благодаря их удобству и универсальности, пишет 24 канал. Они вошли в мейнстрим, так что без них трудно представить наши повседневные выходы. Кроссовки можно комбинировать с любой одеждой, так что одной моделью трудно обойтись.

Читайте также Топ-3 платья на выпускной 2023: лучшая подборка

New Balance 530

Такие кроссовки идеально подойдут для длинных весенних прогулок. Они достаточно удобны, так что вам будет легко передвигаться в них хоть весь день. Если модные New Balance 550 можно сочетать с юбками, то модель 530 прекрасно подходит к мешковатым джинсам и рубашкам оверсайз.

Спортивные модели периода 90-х и 2000-х годов создали уникальную спортивную эстетику, которая уже в те годы вышла за пределы спорта и прочно укрепилась на улицах городов. Теперь обувь из нулевых снова в трендах.



Стильные кроссовки на весну 2023 / Фото из Pinterest



Стильные кроссовки на весну 2023 / Фото из Pinterest

Nike Dunk

Цветные кроссовки от Nike станут хорошей изюминкой в вашем образе. Если вы любите цветные вещи, то можете микшировать оттенки с кроссовками, образуя уникальный аутфит. Если же предпочитаете классику – не беда, такая обувь оттенит нейтральные цвета и придаст определенный интерес.



Стильные кроссовки на весну 2023 / Фото из Pinterest



Стильные кроссовки на весну 2023 / Фото из Pinterest

Adidas Gazelle

После популярности кроссовок Adidas Samba свое место под солнцем нашли на модели, которые были популярны несколько лет назад Adidas Gazelle. Последнюю модель часто относят к классике, которая не выходит из моды, так что если приобретете в этом сезоне такие кроссовки в любом цвете – точно не прогадаете.



Стильные кроссовки на весну 2023 / Фото из Pinterest



Стильные кроссовки на весну 2023 / Фото из Pinterest

Vans

Мы привыкли, что белые кроссовки – база, которая должна быть в гардеробе у каждой девушки. Впрочем черные кроссовки Vans – это олдскульный вариант обуви, который не только сочетается с любым нарядом, но и определенная классика, которая хоть и исчезает с модных радаров, впрочем, возвращается с таким размахом, что обойти покупку этих кедов просто невозможно.



Стильные кроссовки на весну 2023 / Фото из Pinterest



Стильные кроссовки на весну 2023 / Фото из Pinterest