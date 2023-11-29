Стильные образы на зиму: учимся повторять за стритстайл-звездами

Зима уже давно перестала быть переходным периодом, в который мы одеваем только базовый пуховик и шапку. С каждым годом модницы все чаще доказывают на своих примерах, что создать стильный образ можно даже в холодное время года.

Зимой можно отлично поэкспериментировать с текстурами и многослойностью, так что охотно примерьте разнообразные наряды. Свое внутреннее состояние мы всегда транслируем через внешнюю одежду, поэтому старайтесь каждый раз одеваться так, чтобы вы нравились сами себе.

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Отходите от базовых и стандартных образов, которые стилизуете только на основе джинсов и свитшота. Начните углубляться в моду чуть-чуть больше и вы заметите, как начнете наслаждаться от каждого процесса создания своего индивидуального аутфита.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova . Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Стилистка собрала несколько стильных образов на зиму, которые вы можете с удовольствием повторить. Добавьте в свой гардероб несколько базовых джемперов, которые сможете миксовать с брюками палаццо или джинсами. Также можете сделать ставку на широкие вельветовые штаны, уже получившие популярность в этом сезоне.



Модные образы на зиму / Фото инстаграмм @stylist.inna



Модные образы на зиму / Фото инстаграмм @stylist.inna



Модные образы на зиму / Фото инстаграмм @stylist.inna

В моде этого сезона монохромные образы, поэтому вы можете создавать интересные стилизации в полностью белом, молочном, сером или коричневом цвете. Не забывайте о юбке длины миди, которая все еще остается популярной. Правда, в зимнем сезоне на первый план выходят юбки в темных оттенках, которые вы можете разбавить благодаря яркому свитеру.



Модные образы на зиму / Фото инстаграмм @stylist.inna



Модные образы на зиму / Фото инстаграмм @stylist.inna



Модные образы на зиму / Фото инстаграмм @stylist.inna

А еще зимой модны кремовые или молочные джинсы, которые хорошо подходят к светлым курткам или дубленкам. И не забывайте о брюках из экокожи, которые хорошо сочетаются с обувью на каблуке или элегантными блузами.



Модные образы на зиму / Фото инстаграмм @stylist.inna



Модные образы на зиму / Фото инстаграмм @stylist.inna



Модные образы на зиму / Фото инстаграмм @stylist.inna