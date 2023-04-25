Если нет идей для образов: 7 лучших весенних аутфитов
Хорошая весенняя погода уже почти стабилизировалась, впрочем, все равно у нас часто бывает так, что мы не знаем, что же нам одеть. В таком случае нам помогают модные блоггеры, являющиеся определенным катализатором нашего вдохновения.
С приходом весны мы начинаем тщательно продумывать наши образы, пишет 24 канал. Иногда у нас есть немало идей для создания интересных комбинаций, впрочем, иногда мы представления не в чем же нам выйти на улицу.
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Весенний сезон всегда мегастилен, ведь в ход идет самый разнообразный наряд. Если присмотритесь к образам известных модниц, то сможете выбрать для себя что-нибудь интересное – на будний или выходной день.
Рубашка + кремовые брюки
Приближается День вышиванки, так что теперь можно примерить на себе стильную рубашку и сочетать со светлыми брюками.
Голубая рубашка + джинсы
Шведская модница Эльза Госк показывает, что стильно можно смотреться даже в простых вещах – голубой рубашке и базовых джинсах.
Майка + вельветовые штаны
Вельветовые брюки идеально подойдут весной, когда на улице еще не сильно жарко. Совместите темный низ со светлым верхом.
Удлиненный жакет + джинсы
Жакет и джинсы – максимально простое и стильное сочетание, под силу каждой девушке. Довершайте такой образ любой обувью.
Жилетка с брюками
В моду вошла в этом сезоне костюмная жилетка, так что можете дополнить ее брюками того же тона и отделить look жакетом более темного оттенка.
Брючный костюм
В весеннее время нам не обойтись без штанного костюма, поэтому советуем приобрести в классическом цвете и совмещать с любимыми кроссовками.
Кожанка + туфли
Чтобы создать элегантный образ с ноткой французского шика, добавьте к классическому сочетанию джинсов, кожанки и туфель на каблуке – минималистичный платок на шею.