Если нет идей для образов: 7 лучших весенних аутфитов

Хорошая весенняя погода уже почти стабилизировалась, впрочем, все равно у нас часто бывает так, что мы не знаем, что же нам одеть. В таком случае нам помогают модные блоггеры, являющиеся определенным катализатором нашего вдохновения.

С приходом весны мы начинаем тщательно продумывать наши образы, пишет 24 канал. Иногда у нас есть немало идей для создания интересных комбинаций, впрочем, иногда мы представления не в чем же нам выйти на улицу.

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Весенний сезон всегда мегастилен, ведь в ход идет самый разнообразный наряд. Если присмотритесь к образам известных модниц, то сможете выбрать для себя что-нибудь интересное – на будний или выходной день.

Рубашка + кремовые брюки

Приближается День вышиванки, так что теперь можно примерить на себе стильную рубашку и сочетать со светлыми брюками.

Голубая рубашка + джинсы

Шведская модница Эльза Госк показывает, что стильно можно смотреться даже в простых вещах – голубой рубашке и базовых джинсах.

Майка + вельветовые штаны

Вельветовые брюки идеально подойдут весной, когда на улице еще не сильно жарко. Совместите темный низ со светлым верхом.

Удлиненный жакет + джинсы

Жакет и джинсы – максимально простое и стильное сочетание, под силу каждой девушке. Довершайте такой образ любой обувью.

Жилетка с брюками

В моду вошла в этом сезоне костюмная жилетка, так что можете дополнить ее брюками того же тона и отделить look жакетом более темного оттенка.

Брючный костюм

В весеннее время нам не обойтись без штанного костюма, поэтому советуем приобрести в классическом цвете и совмещать с любимыми кроссовками.

Кожанка + туфли

Чтобы создать элегантный образ с ноткой французского шика, добавьте к классическому сочетанию джинсов, кожанки и туфель на каблуке – минималистичный платок на шею.