Стильные формулы на осень: 8 интересных образов, которые вы сможете повторить

Чтобы повторить стильный и красивый образ, мы нередко обращаемся к выходам модных инфлюэнсерок. Они часто показывают трендовые вещи, которые можно применить к своим аутфитам.

Именно модные блоггеры диктуют нам тренды и понимание того, что же сейчас в моде и на что нужно обратить внимание. Фешионисты обладают всеми тонкостями для создания эффектного и стильного образа.

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Стилисты советуют развить в себе удивление, чтобы самостоятельно видеть, какая одежда между собой будет хорошо комбинироваться из того, что есть в вашем гардеробе.

Ваша идеальная формула для любого аутфита всегда будет состоять из базовых вещей, а к ним уже можно подбирать актуальный трендовый наряд.

Выбирайте этой осенью кожаную юбку до колен или юбку длины меди и макси. Остановите свое внимание на классике – сочетании прямых джинсов с рубашкой, жакетом и лоферами.

Этой осенью в моде монохром, впрочем, вы можете одевать не только вещи одного цвета, но и примерить денимовый аутфит, состоящий из джинсовой рубашки и джинсов. Сверху этот кэжуальный аутфит можно завершить тренчем или пальто.

Для простых и лаконичных обыденных образов не забывайте о теплых лосинах и худых. Если вам нравятся кожаные тренчи – не обходите их вниманием, они до сих пор остаются актуальными.



Модные осенние образы 2023 / Фото инстаграмм @stylist.inna



Модные осенние образы 2023 / Фото инстаграмм @stylist.inna



Модные осенние образы 2023 / Фото инстаграмм @stylist.inna



Модные осенние образы 2023 / Фото инстаграмм @stylist.inna



Модные осенние образы 2023 / Фото инстаграмм @stylist.inna



Модные осенние образы 2023 / Фото инстаграмм @stylist.inna



Модные осенние образы 2023 / Фото инстаграмм @stylist.inna



Модные осенние образы 2023 / Фото инстаграмм @stylist.inna