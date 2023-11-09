С чем носить черную куртку осенью: подборка лучших стилизаций

В ноябре нам не обойтись без теплой куртки. Базовой верхней одеждой всегда был черный пуховик, так что если у вас нет идей для стилизаций – мы вам в этом поможем.

Носить черную куртку можно во многих стилистических вариациях, пишет 24 Канал. Черный – это базовый цвет, который никогда не выйдет из моды, поэтому нужно научиться его грамотно носить, чтобы это не выглядело скучно.

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В осеннее время актуальны различные фасоны курток – с поясом, модели оверсайз, укороченные, удлиненные или лакированные. Конечно, базовый аутфит включает классические вещи – черные джинсы, лосины или брюки, сапоги и водолазку. Таким образом можно создать монохромный аутфит, который всегда моден.

Впрочем, после нескольких таких образов этот аутфит может вам надоесть, поэтому стоит обратить внимание на другие сочетания. Советуем разбавлять образы с черной курткой яркими элементами гардероба.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova . Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Это может быть зеленая шапка, яркий синий свитер, розовый шарф, оттеночные штаны металлик или сумка – белого или красного трендового цвета. Каждый раз вы можете миксовать вещи между собой, прибегая к все новым аутфитам.

Тогда такая куртка станет не просто осенней верхней одеждой, а полноценным нарядом, вокруг которого можно создавать немало эффектных образов. Не забывайте о черно-белой классике. Белый свитер и брюки отлично будут смотреться с черной курткой, шапкой и обувью. Экспериментируйте и вы и черпайте себе вдохновение из нашей подборки.



Модные образы с черной курткой / Фото Pinterest



Модные образы с черной курткой / Фото Pinterest



Модные образы с черной курткой / Фото Pinterest



Модные образы с черной курткой / Фото Pinterest



Модные образы с черной курткой / Фото Pinterest



Модные образы с черной курткой / Фото Pinterest



Модные образы с черной курткой / Фото Pinterest



Модные образы с черной курткой / Фото Pinterest