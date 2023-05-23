5 вещей, которые украсят ваш летний гардероб: фото эффектной одежды

Чтобы вывести свой образ на новый уровень, не обязательно создавать аутфит из совершенно новых вещей. Следует внести коррективы благодаря одному элементу гардероба. Чтобы создать стильный и интересный look на лето, вам понадобится всего лишь 5 вещей, которые украсят ваш гардероб.

Добавить шика вашим образам смогут моментально 5 сезонных хитов, которые сейчас популярны, пишет 24 Канал. К примеру, обычный образ смогут разбавить акцентные серьги. Заменить лоферы или сандалии помогут балетки Мэри Джейн, а сверху под майку можно одеть любимую расслабленную рубашку.

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Акцентные серьги

Серьги в любом образе обладают невероятной стильной силой. Попытайтесь сравнить свой образ без украшений и с ними. Разница будет очевидной. Поэтому советуем вам выбирать серьги, которые удачно подчеркнут ваш образ.

Балетки Мэри Джейн

В этом году нам не обойтись без балеток в стиле Мэри Джейн с ремешками. Они уже заполонили все соцсети, вырвавшись на пьедистал среди всей модной обуви на лето. Такие минималистические балетки точно придадут вашему образу особой изюминки.

Рубашка оверсайз

Летом мы отбрасываем такую верхнюю одежду как куртка, бомбер или тренч. Наша потребность возникает в чем-то легком и невесомом, так что эту функцию идеально выполняет рубашка размера оверсайз. Летом он дополняет наш любой низ.

Трендовая сумка

Среди всех возможных сумок 2023 года из модных радаров никак не выходит минималистическая плетеная сумка Jodie Mini-size от Bottega Veneta. Если ввести название сумки и бренда в Google, то вы будете просто поражены количеством увиденных образов. Такая сумка точно дополнит любой ваш образ.

Джинсовая юбка

Юбка с денима этого сезона бьет все рекорды. Впрочем, если вам уже немного надоела джинсовая юбка голубого цвета, рекомендуем вам выбрать юбку из белого денима и завершить ее черным поясом и кроссовками.