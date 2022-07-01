Спорт-шик, жакеты и воротнички: 6 трендов, которые начала принцесса Диана

Знаменитая принцесса Диана до сих пор остается иконой стиля для многих ее поклонников со всего мира. Она не только обладала безупречным чувством стиля, но и положила начало трендам, которые до сих пор остаются актуальными.

Особенно модным период у принцессы Дианы был в конце 1980-х – начале 1990-х. Тогда Леди Ди выходила в люди в велосипедках и свитшоте (так сейчас до сих пор часто любит прогуливаться модель Хейли Бибер), она не боялась оригинальных принтов и ярких цветов и всегда любила в своих образах акцентные детали.

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Именно принцесса Диана начала когда-то много трендов, которые до сих пор являются модными и не теряют своей актуальности.

1 июля принцессе Диане исполнился бы 61 год. К сожалению, в августе 1997 года ее жизнь унесла автокатастрофа. К моменту смерти ей было всего 36 лет. Принцесса Уэльская – одна из самых выдающихся людей в Британии, так что о ней помнят до сих пор, а ее неповторимый стиль постоянно вспоминают в fashion-издании. В день рождения принцессы Дианы рассказываем о 6 трендах, которые она начала.

Спорт-шик

Леди Ди оставалась воплощением шика даже тогда, когда шла на тренировку. Современные модные инфлюенсеры позаимствовали этот прием и начали носить велосипедки со свитшотами, как это когда-то делала мировая знаменитость.



Любимые трендовые вещи принцессы Дианы / Фото с Vogue

Горошек

Принцессе Диане больше всего из всех принтов нравился горошек, ведь именно его она чаще всего носила. Во время одного из своих выходов она не только надела юбку в горошек, но и дополнила образ носками в популярный принт.



Любимые трендовые вещи принцессы Дианы / Фото с Vogue

Брюки для вечеринок

Для королевского портрета принцесса Диана выбрала ярко-розовые брюки в клетку, которые называют party pants (штаны для вечеринок). Miu Miu представила почти идентичную клетчатую пару красного цвета, а у Gucci есть очень похожие в коллекции весна-лето 2022 года.



Любимые трендовые вещи принцессы Дианы / Фото с Vogue

Воротнички

Диана очень любила воротнички и носила их всех возможных стилей и размеров. Сегодня есть немало блуз, свитеров и платьев с воротничками, которые носила когда-то принцесса. Их можно легко найти в любых магазинах или увидеть их на модницах со всего мира.



Любимые трендовые вещи принцессы Дианы / Фото с Vogue

Морской шик

Леди Ди подчеркивала морские детали в своих аутфитах в тонкой и сдержанной манере. В течение того же десятилетия Жан-Поль Готье культивировал свою легендарную морскую эстетику и сделал тельняшку знаковой вещью бренда.



Любимые трендовые вещи принцессы Дианы / Фото с Vogue

Жакеты

Знаменитость любила жакеты, которые были основой ее гардероба. Диана чаще всего надевала модели с острыми отворотами, которые добавляли ее элегантным образам большей уверенности и силы.



Любимые трендовые вещи принцессы Дианы / Фото с Vogue