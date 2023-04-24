Соломия Кириллова из "Памфира" представит украшения в виде масок из Маланки: впечатляющая коллекция

Украинский бренд Tsvite Teren создал коллекцию украшений вместе с командой фильма "Памфир". Коллекция вышла еще в марте и была приурочена к выходу фильма в прокат. А недавно украшения на себе представила Соломия Кириллова.

Основательница бренда Tsvite Teren Ольга Остапова вместе с создателями фильма "Памфир" прибегла к созданию невероятных украшений.

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Она создала кулоны, серьги и броши в виде масок, которые используются на Буковине во время зимней Маланки.

Невероятной красоты украшения презентовала на себе Соломия Кириллова, сыгравшая в фильме "Памфир" Елену.

Она примеряла на себе украшения в виде маски, являющейся традиционным сопровождением празднования Маланки. Именно он был задействован в фильме.

События ленты погрузили зрителей в мистический мир украинского обряда Маланки, так что украшения невероятно понравились и ценителям бренда, и зрителям, которые в восторге от ленты "Памфир".

Украшения из коллекции выполнены из фарфора белого цвета и покрыты жидким препаратом золота и выглядят как древние маски — образы карнавала. Выполнены вручную с фарфором. В коллекцию вошли броши, моносерьги и подвесы,

– говорится в инстаграмм-сообщении бренда Tsvite Teren.

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О чем идет речь в фильме Памфир

"Памфир" – история о хорошем семьянине, которому судьба дает испытание, где он обращает с честного пути ради своей семьи. События разворачиваются на западной Украине в канун традиционного карнавала Маланки. Памфир возвращается в свою семью после продолжительного отсутствия.

Безусловная любовь семьи Памфира оказывает побочное действие. Когда его сын устраивает поджог в молитвенном доме, Памфир вынужден восстановить связь со своим неспокойным прошлым. Чтобы отплатить за вину сына, Памфир обращает на рискованный путь с необратимыми последствиями.