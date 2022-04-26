Сочетание синего и желтого – самое модное комбо 2022 года: эффектный образ показывает Анна Андрес

Украинская модель Анна Андрес несколько лет живет во Франции. Сейчас она находится на отдыхе на острове Сент-Бартельми, где примерила look в цветах украинского флага.

Каждый день мода на сине-желтые цвета растет. Многие иностранные инфлюэнсеры и звезды, которые хотят поддержать Украину, одеваются в сине-желтые наряды в знак солидарности. Стилизацию вещей в цветах национального флага Украины особенно активно применяют на себе и сами украинцы.

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Хотя бум на сине-желтый цвет основан на очень печальных началах, все же он приобретает настолько сильную популярность, что о цвете 2022 Very Perri – все забыли.

Институт цвета Pantone даже посвятил Украине два цвета, которые символизируют свободу и действие: свободный синий (freedom blue) и энергичный/побуждающий к действиям желтый (energising yellow).

Сине-желтым нарядом мировые знаменитости транслируют свою поддержку Украины. Кроме того, желтый и синий, или желтый и голубой – довольно хорошо сочетаются между собой, так что знаменитости охотно сочетают в своем образе эти актуальные цвета.

Украинская модель Анна Андрес, основательница одноименного ювелирного бренда Anna Andres Jewelry, также поддерживает Украину. Девушка родилась во Львове, впрочем, после победы всеукраинского конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" 2014, она переехала жить за границу.

Сейчас 28-летняя девушка проживает во Франции вместе с мужем-бизнесменом Давидом Барокасом и 1-летним сыном.

На острове Сент-Бартелеми Анна сделала фотографию с сыном на руках в желтом купальнике и синей футболке. Свой патриотический образ модель подкрепила цитатой Бернарда Шоу.

Теперь, когда мы научились летать в воздухе, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди.

– говорится в сообщении Анны Андрес.



Анна Андрес в патриотическом образе / Фото из инстаграммы