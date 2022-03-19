Собрали более 20 тысяч евро: украинский бренд FROLOV присоединился к созданию бронежилетов

Украинский бренд FROLOV приобщается к поддержке нашей армии. Вместе с командой дизайнер Иван Фролов собирает деньги для пошива бронежилетов.

Многие украинские бренды сейчас переквалифицировались, поэтому вместо пошива привычной одежды и создания новой коллекции они занимаются производством самых необходимых вещей для ВСУ.

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Бронежилет – это одна из самых необходимых вещей для наших воинов, поэтому известный бренд FROLOV нуждается в поддержке сбора средств на их изготовление для нашей армии.

В сообщении бренда отмечается, что за 2 недели они могли собрать более 20 тысяч евро за границей, чтобы купить сталь для создания бронежилета. Благодаря Алексею Ясинскому и команде неравнодушных, сталь уже превратилась в готовое снаряжение, однако армия нуждается в еще большем количестве.

"8 лет назад во время Революции Достоинства мы шили бронежилеты для самых смелых людей, которые защищали нашу свободу. Прошли годы, но почему мы изменили наш фокус по их изготовлению на фандрейзинг? В первый день войны мы остановили наше производство в Киеве, чтобы быть уверенными, что вся наша команда находится в безопасности, поэтому сейчас мы физически не можем приобщиться к созданию бронежилетов, но имеем новые возможности помогать в больших масштабах. здесь, в тылу. Слава Украине", – говорится в сообщении бренда.

Все небезразличные могут приобщиться к поддержке и отправить средства, указанные в сообщении.