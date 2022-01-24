Смерть забрала легендарного модельера Тьерри Мюглера: вспоминаем его лучшие образы для звезд

23 января в 73-летнем возрасте скончался основатель Дома моды Тьерри Мюглер. Дизайнер одежды одевал в свои наряды Ким Кардашьян, Ирину Шейк, Леди Гагу, Бейонсе и многих других. Чем запомнится миру легендарный кутюрье – читайте далее.

Именная марка Thierry Mugler появилась в 1974 году, когда молодому дизайнеру было всего 26 лет. За год до создания собственного бренда Тьерри устроился в сеть бутиков Gudule художником по эскизам, разрабатывал коллекции для Домов моды из Барселоны, Парижа, Милана и Лондона. В 1973 году он показал свою первую именную коллекцию, которая не оставила никого равнодушным.

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На протяжении всей своей карьеры дизайнеру было мало одной женской моды prêt-à-porter, ему хотелось осваивать новые формы. В 1977 году он устраивает первый показ-спектакль, занимаясь его продюсированием самостоятельно, а затем запускает мужскую линию одежды.

Тьерри Мюглер со своими моделями / Фото из инстаграма

Тьерри Мюглер был очень активным, кроме основного вида деятельности, он увлекался фотографиями и созданием духов. Он стал первым, кто создал парфюм без единой цветочной ноты. Аромат Angel сразу стал хитом продаж.

В 1990-х годах после сильного взлета марка начала стремительно падать, поэтому пост креативного директора дизайнер покинул в 2002 году, а сам продолжал устраивать показы и одевать знаменитых звезд.

Тьерри взялся разрабатывать костюмы для знаменитого Cirque du Soleil. В 2008 году дизайнер занимался образами для концертного тура Бейонсе "I AM...".

Как выглядели концертные образы Бейонсе: смотрите видео

Британский музыкант Дэвид Боуи обожал костюмы Мюглера. Одним из его самых знаменитых образов стал выход в зеленом костюме на голое тело.



Дэвид Боуи в костюме от Мюглера / Фото из инстаграма

Мир запомнит дизайнера его громким "мокрым платьем", которое он создал для Ким Кардашьян для выхода на красную дорожку Met Gala в 2019 году. Знаменитость рассказывала, что дизайнер представлял ее "мокрой калифорнийской девочкой, выходящей из океана".



Ким Кардашьян на Met Gala / Фото из Getty Images

Светская львица также надела творение кутюрье на вечеринку. Она примерила голубой латексный наряд, дополненный пайетками и кристаллами. Тьерри создал декольте особой глубины, латексные перчатками до локтя и сапоги.



Ким Кардашьян на Met Gala / Фото из Getty Images

Несколько лет подряд Ким была главной поклонницей бренда Тьерри Мюглер и даже ссорилась со своей сестрой Кортни, чтобы та не надевала платье от ее любимого на то время дизайнера.

В 2020 году Кайли Дженнер удивила фанатов образом на Хэллоуин. Она предстала в образе MUGLER по индивидуальному заказу: в комбинезоне с голографическим принтом под кожу питона и соответствующем головном уборе с декоративными металлическими клыками.



Кайли Дженнер в эксклюзивном образе / Фото из инстаграма

В наряде от Тьерри Мюглера красовались Натали Портман, Синди Кроуфорд, Леди Гага, Карди Би, Меган Фокс, Риз Уизерспун и многие другие.



Леди Гага в образе от Тьерри Мюглера / Фото из инстаграма



Меган Фокс в платье от легендарного дизайнера / Фото из инстаграма

В конце сентября Тьерри Мюглер в последний раз собрал вокруг себя друзей и знаменитостей. В музее декоративных искусств в Париже открылась масштабная выставка его работ. В экспозиции Thierry Mugler, Couturissime вошло 150 предметов из коллекции Тьерри Мюглера с 1977 по 2014 год. Кроме собственных вещей, дизайнер также предоставил музею в распоряжение свои эскизы и материалы.

На открытие выставки пришли самые большие поклонницы дизайнера – Карди Би и Ирина Шейк. Последняя с грустью вспоминает дизайнера как "Бога моды, настоящего доброго и милого человека".



Тьерри Мюглер и Ирина Шейк в сентябре 2021 года / Фото из инстаграма



Карди Би в образе кутюрье / Фото из инстаграма