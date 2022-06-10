Сильченко разыгрывает патриотические кроссовки The Coat: у таких Зеленская встречалась с Байден

В марте бренд Кати Сильченко The Coat выпустил лимитированную коллекцию обуви – белые кроссовки с желтыми и голубыми задниками. Их одевала даже первая леди Украины на встречу с Джилл Байден. Сейчас дизайнерша разыгрывает их даром.

Розыгрыш Катя Сильченко устроила не для того, чтобы собрать деньги в поддержку Украины, ведь на продаже кроссовок Stand with Ukraine выручила 500 тысяч гривен, которые перевела на благотворительность – пострадавшим детям и женщинам. Лотерею модельерша проводит, чтобы еще раз напомнить миру о войне и вдохновить делать все для приближения нашей победы.

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Катя Сильченко разыгрывает кроссовки, как у Зеленской

Она призналась, что когда в Европе ее видят в кроссовках с сине-желтой символикой, то сразу спрашивают: "Вы из Украины? Расскажите, как оно?" Тогда дизайнерша эмоционально и со слезами делится с европейцами реальными историями и подчеркивает, как важна их поддержка.

Количество интереса уменьшается, но мы не можем этого позволить, потому что каждый день наши ребята из ВСУ стоят за нас, и мы должны сделать все возможное, каждый на своем фронте… Так хочется, чтобы люди во всем мире выкрикивали Slava Ukraini, чтобы ни у кого политика в мире не было шанса дать заднюю и перестать поддерживать нас,

– написала Катя Сильченко.

Поэтому для всех, кто является фанатом Украины и мечтает о кроссовках Stand with Ukraine, она разыгрывает две пары патриотической обуви. Победителя модельерша выберет рандомно из комментариев под постом в инстаграме и обещает прислать презент в любую страну мира.

Катя Сильченко с любимым в кроссовках от The Coat: фото

Зеленская в кроссовках от Кати Сильченко

Интересно, что для встречи с Джилл Байден в Ужгороде Елена Зеленская выбрала именно эти белые кроссовки с сине-желтыми закаблуками. Первая леди Украины соединила их с брючным костюмом в мелкую полоску и базовой белой футболкой.

Елена Зеленская в кроссовках The Coat by Katya Silchenko: фото

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