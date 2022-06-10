Розіграш Катя Сільченко влаштувала не для того, аби зібрати гроші на підтримку України, адже з продажу кросівок Stand with Ukraine виручила 500 тисяч гривень, які перевела на благодійність – постраждалим дітям і жінкам. Лотерею модельєрка проводить, щоб вкотре нагадати світу про війну й надихнути робити все задля наближення нашої перемоги.

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Катя Сільченко розігрує кросівки, як у Зеленської

Вона зізналася, що коли в Європі її бачать у кросівках з синьо-жовтою символікою, то одразу запитують: "Ви з України? Розкажіть, як воно?" Тоді дизайнерка емоційно й зі сльозами ділиться з європейцями реальними історіями й наголошує на тому, як важлива їхня підтримка.

Кількість інтересу зменшується, але ми не можемо цього дозволити, тому що кожен день наші хлопці з ЗСУ стоять за нас, і ми повинні зробити все можливе, кожен на своєму фронті… Так хочеться, щоб люди у всьому світі вигукували Slava Ukraini, щоб в жодного політика у світі не було шансу дати задню і перестати підтримувати нас,

– написала Катя Сільченко.

Тож для всіх, хто є фанатом України й мріє про кросівки Stand with Ukraine вона розігрує дві пари патріотичного взуття. Переможця модельєрка обере рандомно з коментарів під постом в інстаграмі й обіцяє надіслати презент у будь-яку країну світу.

Катя Сільченко з коханим у кросівках від The Coat: фото

Зеленська у кросівках від Каті Сільченко

Цікаво, що для зустрічі з Джилл Байден в Ужгороді Олена Зеленська обрала саме ці білі кросівки з синьо-жовтими закаблуками. Перша леді України поєднала їх з брючним костюмом у дрібну смужку та базовою білою футболкою.

Олена Зеленська у кросівках The Coat by Katya Silchenko: фото

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