Эта шуба на зиму 10 лет не выходит из моды: как она выглядит

10 лет тому назад в моде появилась шуба Teddy Bear от итальянского бренда Max Mara. Эта культовая верхняя одежда в коричневых оттенках до сих пор не вышла из моды и остается актуальной на предстоящий сезон.

До зимы остался месяц, так что стоит уже задумываться о теплой одежде, которую мы будем надевать в минусовую температуру, пишет 24 Канал.

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Уже много лет любовь многих модниц прикована к вещам из искусственного меха, а шубы из натурального меха считаются моветонами. Все началось в 2013 году, когда бренд Max Mara, специализирующийся на культовых бежевых пальто, представили мировые шубы из экомеха.

Эта верхняя одежда имела невероятный успех, а шубы, напоминающие плюшевых мишек, хотела видеть в своем гардеробе каждая модница. Самыми популярными считались бежевые шубы, но потом появились и другие цвета – от нейтральных до ярких.

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И хотя иногда шуба Teddy Bear попадает в список антитрендов, стоит отметить, что эта вещь точно не считается старомодной или неактуальной. Вероятно, предыдущий сезон модницы немного переключили свое внимание на короткие и длинные дубленки, но культовая шуба еще остается востребованной.

Даже бренд Max Mara в честь десятилетия перевыпустил шубы в излюбленном цвете знаменитостей. Эти шубы теплые, практичные и комфортные, поэтому являются достойной альтернативой шубам из натурального меха. А еще они хорошо сочетаются с ботинками челси и сапогами на каблуке.