Стильные штаны на осень 2022: эффектные варианты, которые понравятся каждой девушке

Тренд на широкие штаны продолжает набирать обороты. Брюки палаццо или puddle появились в коллекциях почти всех брендов. Именно поэтому на них следует обратить внимание в этом сезоне.

Осенью выбирайте мешковатые, свободные и расслабленные штаны, в которых вам будет комфортно. Также обратите внимание на штаны-палаццо, кожаные брюки, шерстяные модели с защипами у талии, мешковатые штаны-карго и варианты с низкой посадкой.

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Широкие брюки могут показаться непрактичными в носке осенью, впрочем, это не так. Благодаря своей объемности они придают любому образу стильной лёгкости и беззаботности.

Носите широкие брюки с трикотажными гольфами, логсливами, свитерами в косичку в стиле Ralph Lauren. Довершайте образы минималистическими пальто классического цвета и подчеркивайте стильный аутфит кроссовками или сапогами на каблуке.

Благодаря своей мешковатости, широкие штаны не будут ограничивать ваши движения и даже визуально уберут лишние килограммы в бедрах. Для деловых образов выбирайте в брюки белый свитер или рубашку, а для вечернего выхода совмещайте брюки с лонгсливом. Для городских выходов вы всегда можете надеть широкие кожаные штаны как практичный и универсальный элемент гардероба.



Трендовые штаны на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые штаны на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые штаны на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые штаны на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые штаны на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые штаны на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые штаны на осень 2022 / Фото с Vogue