Трендовые головные уборы и шарфы на зимний сезон: стильные образы

Холодная погода принесла в нашу жизнь появление трикотажных костюмов, длинных шарфов и головных уборов. Дизайнеры во время показов осенне-зимнего сезона демонстрировали благодаря каким вещам стильно утеплить свой гардероб.

Попробуйте в этом сезоне обратить внимание на балаклавы, береты или пушистые головные уборы. А еще не забывайте об актуальных шарфах, которые модны в этом сезоне.

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Очень длинный шарф

В 2010-х годах в моде был шарф-одеяло, а теперь аксессуар возвращается в моду в виде очень длинного шарфа, который буквально может спадать ниже колен. Именно такой шарф актуален в этом сезоне и его уже носят все звезды стритстайла.

Его очень легко стилизовать под пуховики, дубленки или шубы. Чтобы добавить образам элегантности, вы можете их стилизовать брошью, как это сделал бренд Louis Vuitton или создать яркий акцент в виде цветного свитера как у Burberry.



Трендовые аксессуары на зиму 2023/24 / Фото L'officiel



Трендовые аксессуары на зиму 2023/24 / Фото L'officiel

Берет

Мы привыкли считать берет весенним головным убором, впрочем, он также может идеально дополнить зимний образ. Выбирайте берет из кожи или мохера в базовом черном цвете или в оттенке кемел. Недавно Эльза Госк надела берет от украинского дизайнера Руслана Багинского, так что такой головной убор уверенно можно назвать трендовым в зимнем сезоне.



Трендовые аксессуары на зиму 2023/24 / Фото L'officiel



Трендовые аксессуары на зиму 2023/24 / Фото L'officiel

Балаклава

Балаклава уже несколько сезонов не выходит из моды, потому не стоит отбрасывать эту вещь из списка головных уборов на зиму. Такой аксессуар спасет вас от холода и ветра и подарит интересный аутфит. Балаклавы появились в коллекциях брендов Gucci, Max Mara, Coperni и Proenza Shoulder.



Трендовые аксессуары на зиму 2023/24 / Фото L'officiel

Пушистые головные уборы

Также из трендов не выходят пушистые головные уборы, в частности панамы. Их носят Белла Хадид, Гейли Бибер, Рианна, Эльза Госк и Меган Фокс. Сочетайте их с шубами, пуховиками или дубленками.



Трендовые аксессуары на зиму 2023/24 / Фото L'officiel

Кепи

Разновидность фуражки, которая была униформой французских солдат в начале XIV века, уже давно вышла за пределы стиля милитари. Кепи до сих пор носят звезды стритстайла, комбинируя его с костюмами или максипальтом.



Трендовые аксессуары на зиму 2023/24 / Фото L'officiel