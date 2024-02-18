В 2024 году этот цвет будет повсюду: как он выглядит

Вы можете и вовсе на это не надеяться, но кроме красного в моде будет еще и серый цвет. Он прекрасно сочетается с красным, но и отдельно выглядит просто безупречно, поэтому попробуйте привлечь этот цвет в свой гардероб уже в новом весенне-летнем сезоне.

Серый относится к базовой палитре цветов, впрочем в определенные периоды считался скучным, поэтому не привлекал к себе внимание. В 2024 году етот цвет больше не ассоциируется с чем-то мрачным. Роскошные монохромные образы на своих показах продемонстрировали Prada, Gucci и Victoria Beckham.

Читайте также 7 главных трендов обуви на весну 2024: некоторые модели вы еще не видели

Судя по тому, какую популярность приобретает серый цвет, наконец пришло время добавить его в свой гардероб. Для весеннего сезона выбирайте свитера, брюки, платья, юбки, пальто, бомберы и серые джинсы. Летом уже можете делать ставку на футболки, шорты или легкие спортивные костюмы. Также не забывайте о серых сумках или обуви.

Кроме монохромных аутфитов, попробуйте сочетать цвет с красным и бордовым, поскольку эти сочетания считаются одними из самых трендовых в этом году. Надевайте серую одежду и миксируйте с красными сумками или обувью.

В общем базовые цвета хорошо сочетаются между собой, поэтому без колебаний надевайте серый с черным, белым или молочным цветом. Серый уже давно начали называть новым черным, поэтому можете не переживать, что этот цвет со временем станет неактуальным. Он будет популярным независимо от тенденций, модных веяний или сезона.

Чтобы вдохновиться стильными образами в трендовом цвете, демонстрируем вам несколько безупречных аутфитов, которые смогут вам доказать, каким же благородным и роскошным является серый цвет.



Трендовые образы в сером цвете / Фото Who What Wear



Трендовые образы в сером цвете / Фото Who What Wear



Трендовые образы в сером цвете / Фото Who What Wear



Трендовые образы в сером цвете / Фото Who What Wear