Металлические штаны – модный тренд осени: лучшие стильные образы

Осень уже приближается, а это значит, что новостей о тенденциях нового сезона становится все больше. После лета у нас есть возможность обновить гардероб модной новинкой – металлическими брюками.

В новом сезоне нас ждет тренд на максиплечи, цветные колготки, жакеты на голое тело, трикотажные жилеты, микробюстгальтеры, шарфы-одеяла, обувь на танкетке, много оттенков и металлические ткани. Серебристые брюки станут великолепной альтернативой синим джинсам.

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Платформа Stylight зафиксировала рост поисковых запросов у Google серебристых брюк на 31% по сравнению с прошлым годом. "Металлические" штаны могут смутить обычных прохожих на улице, впрочем, они действительно будут стильными и модными осенью.

Серебристые брюки сочетаются почти со всеми вещами в гардеробе. Они прекрасно стилизуются с белыми футболками и блейзерами или же с кожаной курткой и кроссовками.

Обратите внимание, что серебро отлично разбавляет монотонность черных образов. Также оно хорошо сочетается с белыми элементами гардероба. Если вы ищете вдохновение для своих образов, советуем присмотреться к аутфитам стритстайл-звезд.



Модные штаны на осень 2023 / Фото с Vogue



Модные штаны на осень 2023 / Фото с Vogue



Модные штаны на осень 2023 / Фото с Vogue



Модные штаны на осень 2023 / Фото с Vogue